Nikol Kouklová a Karel Heřmánek odhalí v divadle zákulisí z vlastní ložnice: Je to hodně intimní, máme výhodu, že jsme manželé

Je Karel Heřmánek ml. romantik? Super.cz

„Je to hra o lásce, o chemii mezi lidmi, o intimitě,“ prozradila nám při focení plakátu ke hře Pokoj v modrém Nikol.

Na jevišti je čeká několik erotických chvilek. „Ty scény jsou hodně intimní, celá ta hra má výrazný sexuální podtón, ten fakt, že to děláme my dva spolu, že se máme rádi a že se známe, tak ten nám snad bude pomáhat,“ vysvětluje Karel Heřmánek ml.

Nebudou se stydět, když divákům odhalí něco z vlastního soukromí, co nebude tak úplně hrané? „Myslím si, že je to výhoda, že jsme manželé, máme k sobě blízko, nebojíme se sáhnout, není to křečovitý a opatrný, takže si to divák třeba o to víc užije,“ usmívá se Nikol.

Když jsme došli na téma láska, zajímalo nás, jestli si i po pěti letech v manželství užívají romantiku a slaví Valentýn nebo 1. máj. „Vždycky si ten den zpestříme tím, že jdeme na dobré jídlo, do kina nebo do divadla, ale že bychom si třeba chystali dárečky, nebo Karel plánoval, jaké prádlo nebo kytku mi koupí, to opravdu ne. Letošní Valentýn jsme trávili na horách,“ prozradila herečka.

Na první dojem Karel příliš emocí a citů neprojevuje, přitom v soukromí je tomu prý naopak. „Jsem romantik. Umím být romantický, ale teď na to nebyl na Valentýna čas,“ zasmál se. Nedávno své krásné manželce připravil opravdu originální překvapení, do kterého zapojil i jejich psího miláčka, fenku Amy.

„Naposledy to bylo opravdu hezké, romantické gesto, které nás dojalo oba. K mým třicetinám mi přesně o půlnoci přinesla Amy okolo krku takovou červenou taštičku a v tom byl náhrdelník s diamanty. To mě dojalo,“ rozplývá se Nikol. ■