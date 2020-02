Štíhlou figuru by jí mohla řada žen závidět: I tak se známá moderátorka trápí dietou. Proč?

Štěpánka Duchková si hlídá jídelníček. Super.cz

Nejen díky své výšce má odjakživa Štěpánka Duchková (47) štíhlou figuru. Známá moderátorka se také hlídá, a jakmile přibere pár kilo, začne je okamžitě shazovat. V dietním programu je i nyní, kdy se rozhodla zhubnout to, co na konci loňského roku nabrala.

„Teď aktuálně držím krabičkovou dietu, takže tady dnes vůbec nic jíst nebudu, protože bych porušila ten program,“ svěřila Štěpánka, kterou jsme potkali na otevření restaurace v pražském Karlíně. Místní speciality moderátorka pro tentokrát oželela, hubnoucí program totiž bere vážně. „Mám oblíbené kalhoty a zjistila jsem, že je jako skoro nedopnu. To se mi stalo po Vánocích, a tak jsem si říkala, že to je znamení, že s tím musím něco udělat, takže teď už je dopnu a jsem spokojená,“ prozradila Duchková s tím, že už má dietu 4 týdny a nemůže si ji vynachválit. Váhu, na které by pozorovala své úbytky tukových zásob, ale nemá.

„Vůbec se nevážím, nemám to ráda, bojím se toho, co tam uvidím. Váží mě jednou za rok pan doktor a ten má ještě tu váhu s posouvacími závažíčky, takovou hnusnou bílou váhu a tam vždycky řeknou. Jednou za rok mi řekne, že jestli tam je stejně, nebo o dvě kila víc, a to je pro mě znamení, že to musím do dalšího setkání shodit,“ prozradila moderátorka, která na akci vzala také svá dvojčata, syny Honzíka a Adama. „Kluci jsou radši doma, hrají si nějaké hry a baví je tyhle blbosti, jak já říkám, teď jsem jim koupila strom, který se polije nějakou chemikálii a rostou na něm krystaly, tak už se těší domů,“ svěřila moderátorka. ■