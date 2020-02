Izraelská herečka opustila Ala Pacina (79): Je už postarší a nerad utrácí, řekla

Al Pacino a Meital Dohan se rozešli. Profimedia.cz

Herci Alu Pacinovi (79) po dvou letech zkrachoval vztah s výrazně mladší izraelskou herečkou Meital Dohan (40). Právě věkový rozdíl uvedla jako jeden z důvodů rozchodu. „Je těžké být s tak starým mužem, i když je to Al Pacino,“ citují Dohan zahraniční média. Herec se nevyjádřil.

„Snažila jsem se to přejít, ale upřímně - je to už postarší muž. Takže přes všechnu mou lásku to (vztah) už netrvá,“ řekla izraelskému magazínu La'Isha.

V rozhovoru také uvedla, že prý je Pacino opatrný na výdaje. „Jak říct slušně, že nerad utrácí peníze? Koupil mi jen květiny,“ řekla otevřeně.

„Pohádali jsme se a nedávno jsem ho opustila, ale samozřejmě ho mám ráda a vážím si ho. Bylo mi potěšením tu pro něj být, když potřeboval, a být součástí jeho odkazu. Byla to čest. Za náš vztah jsem ráda a doufám, že zůstaneme přáteli,“ dodala.

O rozchodu páru se začalo mluvit po Oscarech, kam herec dorazil bez (ex)partnerky. Ta ho do té doby na společenské akce doprovázela. Tou poslední bylo předávání Filmových cen Britské akademie v Londýně, kde Pacino na červeném koberci nešťastně upadl. Naštěstí se mu nic nestalo. ■