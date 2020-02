To je ale změna! Ze sladké blondýnky se hvězda filmu Zbouchnutá proměnila v krátkovlasou brunetu

Katherine Heigl Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Před pár týdny se už herečka obarvila na tmavo a nyní k tomu přidala krátké mikádo. Proměna přišla díky roli v novém seriálu z dílny Netflix s názvem Firefly Lane.

Herečka se novým účesem pochlubila na svém instagramovém účtu a nemůže si novou vizáž vynachválit: „Sice dnes nikam nejdu, ale nemohla jsem se dočkat, až si budu moct pohrát se svým novým účesem. Po natočení vlasů jsem si řekla, že to chce rtěnku, make-up, tvářenku, obočí, oční stíny a najednou jsem byla upravená a neměla kam jít. Teď budu muset strávit 15 minut navíc v koupelně, abych to večer odlíčila. To jsem moc nedomyslela.“

Hvězda romantických komedií jako například Zbouchnutá, 27 šatů, Chceš mě, chci tě a také představitelka doktorky Izzie ze seriálu Chirurgové je už 13. rokem vdaná za Joshe Kelleyho, se kterým má tři děti. Dvě jsou adoptované a jedno herečka odnosila. ■