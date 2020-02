Katarína Knechtová objasnila, jestli je, nebo není těhotná. Michaela Feuereislová

To ale dnešním dnem frontmanka zaniklé kapely Peha popřela. Podle všeho byla včerejší velkou odezvou zaskočená. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že vyhodím foto a spustí se lavina, vlastně šílenství ... A nejvtipnější na tom je, že do hodiny to vypustila mnohá slovenská a česká média jako tutovku, aniž by si to někdo vůbec ověřil. Mrzí mě to jen kvůli lidem, kteří mi to přáli a těšili se, ale i kvůli těm, kteří mi to nepřejí a vlastně mi nepřejí nic,“ napsala si slovenská zpěvačka na svůj profil.

„Chci touto zkušeností poukázat na jednu velmi důležitou věc. Všichni se stáváme povrchními, nejdeme do hloubky, konzumujeme, soudíme ... Nedokážeme se zorientovat, neumíme správně zadefinovat, co je pravda a co je jen manipulace ... Nevíme, čemu věřit,“ pokračuje dál Knechtová, která těhotenství definitivně popírá.

„Dítě nečekám. Čekám ale na 3 důležité věci, které se mě v nejbližší době bytostně týkají a věřím, že toho budete všichni součástí.“ Kromě slovenských voleb a nové písně Takí sme (Takoví jsme), čeká Knechtovou nové album. Přesně to jsou ty tři věci, na které v současné době čeká, a na které se těší.

V závěru svého vyjádření ještě poslala vzkaz fanouškům a kamarádům: „Děkuji všem, kteří nevěřili, ale pochopili...“ ■