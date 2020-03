Takový kostým by jen tak někdo nosit nemohl. Kvůli téhle tíze musely Nosková s Nývltovou přitvrdit v posilovně

Michaela Nosková musela tvrdě makat, aby mohla nosit tento kostým. Foto: We will roc you/Kristýna Junková

Zpěvačky Kamila Nývltová (30) i Michaela Nosková (37) musely přitvrdit v posilovně. V připravovaném muzikálu We Will Rock You totiž obléknou tak těžké kostýmy, že bez pořádné fyzičky by to odnesla minimálně záda. Takovou váhu neoblékaly nikdy předtím.