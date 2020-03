Předvádění bicepsů na mole ho živit nebude. Syn slavného otce si chce splnit sen v novém oboru

Matyáš Hložek chce být divadelním hercem. To ale ještě nevěděl, že mu plány zhatí opatření proti koronaviru.. Super.cz

Upozornil na sebe v roce 2017 vítězstvím v soutěži pánské krásy Muž roku. Matyáš Hložek (26) ale rozhodně není typický krasavec z plakátu, a tak ho neuživil modeling, ale začal se poohlížet po jiných oborech v showbyznysu. Aktuálně by se rád věnoval herectví a hlavně zpěvu.

„Modeling jsem odstavil na vedlejší kolej. Teď nahráváme nové písničky spolu s jedním mladým šikovným hudebníkem, který se jmenuje Nico,“ nechal se slyšet Matyáš ještě předtím, než nastala pandemie koronaviru.

„Nikdy jsem si ale nepřipouštěl, že bych mohl dělat takový obor,“ přiznává herec, jehož slavný otec Standa Hložek ho do tohoto oboru také netlačil. „Rodiče nechtěli, abych to dělal. Teď je to v pohodě.“

Kromě zpívání se Hložek těší z činoherní role. V dubnu ho měla čekat premiéra hry, se kterou měl obrážet Českou republiku.

„Budeme hrát zájezdovku. Představení se jmenuje Krasavci na chmelu aneb Chlapy/i jsou jen pro legraci a budu tam hrát s Milanem Peroutkou, Braňo Polákem, Václavem Upírem Krejčím,“ prozradil před pár týdny Matyáš Hložek. To ale ještě nevěděl, že se plánovaná divadelní představení přeruší kvůli opatření proti šíření koronaviru. Do budoucna ale s herectvím počítá, byť teď spolu s kolegy prožívá těžké časy. ■