V naší rodině je hodně alkoholismu a psychických potíží. Ben Affleck promluvil o pití a rozpadu manželství

Ben Affleck Profimedia.cz

Herec Ben Affleck (47) poskytl The New York Times před premiérou svého nejnovějšího filmu The Way Back mimořádně upřímný rozhovor, v němž hovoří o letitém boji s alkoholem a jeho následcích. Drama ze sportovního prostředí, ve kterém Ben ztvárnil hlavní roli, totiž vypráví podobný příběh: o trenérovi Jacku Cunninghamovi, jemuž se kvůli pití rozpadla rodina a skončil na odvykačce.