Nikol Švantnerová přiznala anorexii! Poruchou příjmu potravy onemocněla kvůli modelingu

"Zakládám si na tom, aby se hublo zdravě. Řeším hodně, co jím, hodně cvičím. Zamrzelo mě to. Anorexie je závažná nemoc. Když se lidé podívají na anorektičky a na mě, jsem proti nim tlouštík. Snažím se jít mladým holkám příkladem. Aby na hubnutí šly zdravým způsobem a ne hladověním. A proto, když mě z toho nařkli, tak to zamrzelo," řekla Super.cz Nikol.

"Je jednoduché na někoho ukázat než si přiznat, že třeba dotyčná nežere jako prase a něco pro postavu dělá," dodala rázně Nikol, kterou jsme potkali ve fitness centru, kde cvičí několikrát týdně.

Nikol přiznala, že v šestnácti letech měla zdravotní problém. "Měla jsem poruchu příjmu potravy z důvodu, že jsem jako mladinká v šestnácti letech vycestovala do Hongkongu za modelingem. Tam mi řekli, že pokud chci jít přehlídku Dior, musím zhubnout tři kila. Šestnáctiletý holce nevysvětlíte, že to je špatně, když chce jít za svým cílem. Skončila jsem v nemocnici a měla jsem problém. O to víc jsem si to v hlavě srovnala a už to nikdy nechci zažít. Tělo máme jen jedno a nechci si ho devastovat. Hodně cvičím, proto řeším stravu. Tělo potřebuje víc vyživovat," vysvětluje.

Přiznává, že v poslední době zhubla. Je to ale prý dané také stresem, má totiž vážně nemocného pejska.

"Jakmile jsem ve stresu, tak mám pocit, že se vysaje celý život, říkám tomu hubnutí stresových kil. Pravdou ale je, že jsem byla hubená vždycky. Jsem modelka, cvičím, sacharidy jsem před rokem vysadila. Výsledkem byl pekáč buchet na břiše. Strava dělá strašně moc," dodala. ■