Těmito přednostmi se chlubily dámy při předávání hudebních cen. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

O nejnadupanější dekolt se postarala moderátorka Maya Jama. Vnadná televizní hvězda vynesla róbu značky Alunko, která jí padla jako ulitá. Za ní ani trochu nezaostávala zpěvačka Mabel v třpytivých šatech Moschino nebo v oblasti hrudníku neméně obdařená zpěvačka Mahalia v róbě od Leny Berishy.

Zpěvačka Ellie Goulding (33) oblékla šaty z dílny značky Koché, které sice neměly výstřih, ale rafinovaně odhalovaly prsa z boku. Dokonalou formu nechala vyniknout i zpěvačka Mel C. Moderátorka Daisy Maskell zvolila velmi úsporný outfit, který by se možná víc hodil na večírek do klubu.

Písničkářka Louise Redknapp oblékla vkusné mini šaty s výstřihem, v němž nechala decentně vyniknout své bujné přednosti. Outfit se povedl i moderátorce Vick Hope. V korzetových šatech s průsvitným vrškem jí to velmi slušelo.

O něco méně se povedl model zpěvačky Anne-Marie. V mini šatech ve stylu rokoka s obří mašlí sice vynikly její křivky, ale působila spíš jako zoubková víla z dětské oslavy narozenin. ■