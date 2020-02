Poprvé před televizní kamerou: Marian Vojtko vyměnil divadelní prkna za roli v seriálu

Marian Vojtko kývnul na televizní natáčení. Foto: archiv FTV Prima

Zpěvák dostal nabídku na ztvárnění epizodní role v seriálu Modrý kód a ani chvilku neváhal a roli s radostí přijal. „Byla to pro mě nová zkušenost před kamerou, a rád bych si to ještě jednou zopakoval, protože mě to chytlo a natáčení bylo moc fajn. Navíc jsem tady potkal mnoho svých kolegů, třeba Sabinu Laurinovou nebo Davida Gránského,“ sdělil nám zpěvák.

Ten se v seriálu dostane na urgentní příjem po pádu ze schodů, který ale za Mariana točil kaskadér. Přestože si natáčení užíval, jak sám přiznal, prostředí nemocnic moc rád nemá. „Samozřejmě jako většina lidí mám syndrom bílého pláště, takže když vidím jehlu, tak odpadávám, ale když vidím hezkou sestřičku, tak se vždy nějak přemůžu,“ dozvěděli jsme se od Mariana, který prý naštěstí k žádnému velkému úrazu nikdy nepřišel. „Zatím jsem naštěstí neměl nic zlomeného, to musím zaklepat, tedy kromě nosu, ten jsem měl v mládí zlomený třikrát, a pokaždé to bylo ze rvačky,“ pochlubil se Marian na natáčení Modrého kódu. ■