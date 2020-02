Billie Eilish dojala přízeň fanoušků. Profimedia.cz

Přestože Billie Eilish (18) sklízí jeden úspěch za druhým, nikdy se necítila víc nenáviděná. Zpěvačka, která si letos odnesla hned pět cen Grammy, je mimo jiné autorkou titulní písně k nové bondovce Bond 25 s názvem No Time To Die. A jak tomu občas bohužel bývá, čím úspěšnější jste, tím víc vám lidé závidí. Billie s novou písní vystoupila i na udílení Brit Awards, odkud si také odnesla další ocenění.

Ještě téhož dne ráno se v rozhovoru pro BBC Breakfast nechala slyšet, že dva dny zpátky přestala číst komentáře na sociálních sítích. Stalo se tak kvůli trollům, kteří se do ní pouštěli víc než kdy jindy. Přestože to není poprvé, co zpěvačka měla kvůli slávě podobné problémy, i tak ji to mrzelo.

„Je mi to líto kvůli fanouškům, víte, miluji s nimi komunikovat. Oni jim to zničili,“ posteskla si, že kvůli haterům teď nebude reagovat ani na komentáře fanoušků. Večer byly ale všechny chmury zažehnány. Cenu za nejlepší mezinárodní sólovou zpěvačku jí předala Mel C a Billie byla viditelně překvapená a dojatá.

„V poslední době jsem se cítila hodně nenáviděná. Ale když jsem tu vystupovala a viděla vás všechny, jak se na mě usmíváte...chtělo se mi brečet. I teď chci brečet,“ dodala, než se jí zlomil hlas a opustila pódium, aby slzy nikdo neviděl.

Eilish letos přiznala i myšlenky na sebevraždu. Raketová sláva v mladém věku si vybírá tvrdou daň. Zpěvačka prorazila v patnácti letech a ve svých osmnácti je nejmladší interpretkou ústřední písně k filmu o Jamesi Bondovi. S deskou When We All Fall Asleep, Where Do We Go sklidila fenomenální úspěch. ■