Alena Šeredová se stále udržuje ve formě. Foto: Instagram A.Šeredové

Je to pár týdnů, co Alena Šeredová (41) vypustila do světa krásnou novinku. Modelka žijící již řadu let v Itálii prozradila, že je potřetí těhotná. Miminko česká kráska čeká s italským miliardářem a dědicem automobilky Alessandrem Nasim. A zatímco řada nastávajících maminek se pohybu v těhotenství vyhýbá, u Aleny to je naopak.