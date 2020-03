Světově proslulý klaun Polunin v Praze: Zastoupí Vanda Hybnerová po jeho boku svého zesnulého otce?

Vanda Hybnerová a Slava Polunin Michaela Feuereislová

„Znal se dobře s tátou. Jezdila jsem se na ně dívat různě po Evropě, ale byli i v Austrálii nebo v Japonsku a všude možně. To představení se hraje třicet let, je to vybroušený diamant. Samozřejmě tím představením prošla spousta lidí a každý je originál a nechává tam nějaký svůj otisk,“ svěřila se herečka s tím, že před šňůrou představení se se slavným klaunem sešla a domlouvají její účinkování.

„Bude to zřejmě improvizace a je možné, že se v jeho vystoupení mihnu. Ale nechala bych to otevřené do poslední chvíle. Klaunská mysl je otevřená improvizaci,“ svěřila se Hybnerová, která před lety chtěla do klaunské školy mistra v oboru jít. „Teď když tady bude, bude dělat i konkurz znovu k sobě do company, takže kdyby tady byl talent, který by to chtěl zkusit, tak to doporučuji. Já před třiceti lety, když jsem je viděla hrát poprvé, tak jsem do té jejich klaunské školy chtěla jít, ale přijali mě na DAMU, takže jsem měla těžké rozhodování a měla jsem tu zároveň lásku a rozhodla jsem se tady zůstat,“ svěřila Vanda, která je ráda, že se po třiceti letech našel někdo, kdo show přivezl do Prahy.

„Jen mě mrzí, že u toho není táta, který si hodně přál, aby se sem to představení přivezlo, protože je výjimečné, ale nebyl tady nikdo, kdo by to financoval,“ dodala Hybnerová v Divadle Hybernia, kde se se Slavou Poluninem setkali. ■