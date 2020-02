Slovenská zpěvačka Katarína Knechtová sdílela fotku s bříškem. Fanoušci ji zahrnuli gratulacemi

Katarína Knechtová Foto: Instagram K. Knechtové

"Takoví jsme," napsala pouze k snímku, pod kterým se množí gratulace.

O tom, že by ráda měla dítě, Katka hovořila v rozhovorech. Ale s tím, že v tomto směru netlačí na pilu.

"Žena v mém věku toto často probírá. Prošla jsem stádiem, kdy jsem si na sebe vytvářela velký tlak, zažila jsem i tlak okolí a uvědomila jsem si, že mít dítě je dar. Ne každému se to splní. Nelámu nad sebou hůl, ale na druhé straně se snažím vyrovnat s myšlenkou, že by se to nemuselo podařit. Ale velmi ráda bych měla vlastní dítě," řekla televizi Markíza před časem.

Fanoušci Knechtovou znají nejen z pódií, ale také ze SuperStar, v níž v roce 2018 zasedla v porotě, kde proslula především mimořádně upřímnými reakcemi. ■