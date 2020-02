Opravdu se sportem hubne? Ani náhodou! Anna K během aktivní lyžovačky přibrala dvě kila

Anna K

"Do Špindlu jezdím, když mi to zdravotní kondice a pracovní vytížení dovolí. Naprosto to tady miluji. Narodila jsem se tu, je to můj domov a vždy tu budu mít své kořeny," vysvětluje zpěvačka, která je vynikající lyžařkou.

"Podmínky i příroda jsou tu úžasné. Od malička mám velmi ráda dvousedačku ve Svatém Petru. Díky tomu se kamarádím i s místními vlekaři," usmívá se.

Jediné, co ji trošku tíží je to, že jí na horách velmi chutná. "Jím. Pořád něco jím. Vždycky si říkám, jak sportem hubnu, a potom se hrozně divím, když přijedu ze Špindlu domů a mám dvě kila nahoře!" směje se Anna K, kterou na jaře čeká velké pracovní vytížení.

V květnu jí začíná koncertní turné a v domácím studiu připravuje nový hudební materiál. "Rozhodně se tento rok, alespoň co se práce týče, nudit nebudu. V tuto chvíli ale odpočívám, seč mi síly stačí," dodala. ■