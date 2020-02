Ján Ožvoldík v Superstar zazpíval vlastní písničku. Video: TV Nova

Pro sedmnáctiletého soutěžícího SuperStar Jána Ožvoldíka si život připravil kruté chvíle. V dětském věku, v pouhých jedenácti letech, se musel vyrovnat se zprávou, že si jeho matka vzala život. „Dozvěděl jsem se to od spolužáka. Neskutečně mě to zničilo, je to něco hrozného, byl to vnitřní výbuch emocí, byl tam hněv, smutek i náběh na depresi,“ uvedl mladík.