Na dovolené by se nevydržela válet u moře. Představitelka princezen potřebuje pořádný adrenalin

Během dovolené by se nevydržela válet několik dní u bazénu nebo u moře. Kristýna Janáčková potřebuje akci a podle toho také s manželem Michalem Škrabákem vybírají destinace. V minulosti spolu vyrazili na legendární pochod do Santiago de Compostela a před půl rokem vyrazili do Tibetu.

„Ty tři týdny byly úžasné. Starala se tam o nás tibetská rodina, u které jsme bydleli. Procházeli jsme se po Himálajích v doprovodu domorodců a zažívali jsme tam neuvěřitelné věci,“ říká představitelka pohádkových princezen.

Cesta do asijské země jí změnila hodnoty. „Už je to přes půl roku, co jsem doma a neskutečně se mi stýská. S partnerem nás to neuvěřitelně nabilo a věřím, že naši noví přátelé někdy přijedou za námi, nebo se tam brzy vrátíme,“ říká herečka.

Janáčková musela během náročných turistických výšlapů překonat své limity. „Lezli jsme po skalách, které byly hodně strmé. Stačil jeden špatný krok a bylo zle,“ vzpomíná herečka, která strach zaháněla zpěvem. Někdy nebylo snadné vyrovnat se s vysokou nadmořskou výškou. „Byli jsem vysoko v horách. Vyšli jsme až do pěti a půl tisíce metrů nad mořem. Museli jsme hodně sledovat tělo.“

Hned po návratu začala Kristýna s manželem plánovat další zajímavou cestu. „Hodně bych si přála jet do džungle s jednou expedicí a vidět gorily. Je to můj sen. Pokud se splní, tak by to mělo být v létě,“ popisuje svůj plán Kristýna Janáčková. ■