Na vzhled si v rodině potrpí: Oblíbená herečka z Ordinace svému uhlazenému manželovi nemusí do oblékání mluvit

Kristýna Janáčková partnerův šatník nemusí řešit. Super.cz

Kdykoli vyrazí Kristýna Janáčková s partnerem Michalem Škrabákem do společnosti, tak jim to ladí. A to platí i v případě, že je doprovází jejich pětiletý syn Luis Frederik, který si přes svůj nízký věk na módu potrpí.