Asi se potatila: Dcera sparťana Lukáše Váchy fotbal nehraje, ale dost se vzteká

Když se fotbalista Lukáš Vácha stal na konci roku 2018 otcem, život se mu zásadně proměnil. „Nejsem už jen sám za sebe, ale jsem zodpovědný za dceru a rodinu. Nechci říkat, že to člověku změní radikálně život, ale s každým to zamává,“ říká otec čtrnáctiměsíční Kristýnky.

Zajímali jsme se o to, jestli v rodině nepadlo jablko daleko od stromu. Je sportovně nadaná po nás obou. Byla by asi chyba, kdyby to tak nebylo. Určitě bude vedená ke sportu. Chodíme s ní jednou týdně cvičit, jednou týdně plavat. Zatím jí to moc jde,“ říká Lukáš, jehož geny jsou zjevně velmi silné: „Docela dost se vzteká. To bude asi po mně.“

Kristýna se byla podívat na tatínka během zápasu. „To dítě to zatím příliš nevnímá. Doufám, že mě jednou uvidí hrát, ale obecně na tom nestavím,“ culí se fotbalový záložník, který se z pozice českého reprezentanta přesunul do skupiny B.

Lukáš žije s partnerkou Kateřinou na psí knížku a ke svatbě se zatím neschyluje. „Samozřejmě bych měl nejdřív přítelkyni požádat o ruku a slyšet ano. K tomu jsem se ještě nedostal. Samozřejmě bych byl rád, kdybychom jednou byli jako rodina," říká Lukáš Vácha. ■