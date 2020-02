Od navrhování si dal pauzu, ale možná ne navždy. Super.cz

My jsme fotbalového záložníka hrajícího za Spartu potkali na otevření pánského krejčovství, kde svůj outfit přizpůsobil formální události. Zajímali jsme se ale o to, co Lukáš považuje za největší extrém, který měl kdy na sobě. „Byla tam spousta barevností. Nedovedu si představit něco, co bych si už nevzal na sebe. Móda jde dopředu,“ říká Lukáš.

Na konci roku 2018 se sparťanskému manekýnovi narodila dcera Kristýna a sportovec si utřídil životní priority. Rodičovství možná také ovlivnilo jeho přístup k oblékání. „Největší změna v mém životě přišla s rodinou. Člověk se stáhne, řeší víc svůj soukromý život,“ přiznává Lukáš.

Jeho módní značka LV6 je momentálně u ledu, ale sportovec nevylučuje, že se k navrhování možná jedou vrátí. „Rád navštěvuji akce, které jsou zaměřené na módu. Je to jedna z věcí, která by mě mohla bavit a naplňovat po skončení fotbalové kariéry,“ uvedl Lukáš Vácha. ■