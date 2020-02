Jana Paulová slaví 65, ale jako by nestárla: Podívejte se, jak to herečce slušelo zamlada

Jana Paulová Profimedia.cz

Jenže filmováním její aktivity zdaleka nekončí – Jana Paulová (65), která ve středu slaví půlkulaté narozeniny, je také divadelní a muzikálovou herečkou, režisérkou, autorkou hudebních projektů, spisovatelkou a cestovatelkou s duší dobrodruha.

Je dcerou herce Františka Paula (✝78), kterého známe především z prvorepublikových filmů - hrál mj. v Kristiánovi nebo v Hotelu Modrá hvězda (oba 1941). Janinou matkou je herečka, zpěvačka a tanečnice Eva Šenková (✝81). Není proto divu, že dcera podědila umělecké geny a vydala se stejnou cestou.

Měla skvělého učitele

Zajímavé je, že rodiče nechtěli, aby se z ní stala herečka. Jenže nakonec kapitulovali. „Jsem ze čtyř dětí, u starších tří to ohlídali, a tak na mne už nějak nezbyly síly,“ řekla Paulová v rozhovoru pro Český rozhlas. Nakonec vystudovala herectví na DAMU a v 80. letech hrála ve skupině Josefa Dvořáka (77) v Semaforu, kde ji proslavila role Královny ve hře v S Pydlou zádech.

Když Paulová režírovala v roce 2018 svou první divadelní hru Lady Oscar, složila svému někdejšímu principálovi velkou poklonu. „Nejvíc mě naučil Pepík Dvořák. Když mi říkal po představení krásné věci, byla to nádhera. Jako bych od něj dostala Oscara,“ uvedla dále pro rozhlas.

Její recept na šťastné manželství

V roce 1977 se Paulová provdala za jazzového hudebníka a hudebníka Milana Svobodu (68) a má s ním dcery Anežku a Adélu. Maminka jejich vztahu původně nepřála. O budoucnosti své dcery měla jiné představy a doufala, že si domů přivede nějakého pana doktora a ne muzikanta s dlouhými vlasy.

Dokonce prý nechtěla přijít ani na svatbu. Ukázalo se ale, že se ve svém odhadu mýlila. Víc než 40 let trvající manželství je úctyhodné nejen ve světě šoubyznysu.

Jaký je hereččin recept? „I po těch letech se pořád překvapujeme. Nepouštíme si k sobě problémy a jeden druhého si navzájem vážíme. Když něco chceme, nenutíme k tomu toho druhého,“ prozradila.

S batohem a sama

Jana Paulová ve volném čase ráda cestuje do exotických končin. Ovšem na nějaké luxusní resorty se servisem all inclusive ji neužije. Cestuje s batohem a v letadle mnohdy ani neví, kde po přistání složí hlavu.

Její první cesta vedla do Himálaje. Skupinka přátel se oddělila a šla zlézat hory a ona po Nepálu chodila sama. Mnohdy si tu sáhla až na dno svých sil. „Člověk tam cítí velikou pokoru a uvědomila jsem si, že je to opravdu každý den o velkém stresu. Denně bojuješ o přežití, spíš ve smradlavé díře a jíš jenom rýži s čočkou,“ zmínila herečka, která o svých cestách napsala knihu Jak běžet do kopce.

Navštívila mj. i Afriku a Mexiko a tvrdí, že strach nikdy nemá, leda tak z komárů, kteří přenášejí malárii - nesnáší totiž antimalarika. Jinak ale cestování miluje a přiznává, že všechno, co vydělá, utratí za výlety, takže jednou z ní prý bude chudá důchodkyně. To ji trápit nemusí - jejím bohatstvím budou nezapomenutelné zážitky. ■