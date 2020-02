Krainová skončila s nepříjemnými problémy na kapačkách. Nemoc narušila i natáčení Ordinace

Simona Krainová si v posledních dnech prožila peklo. Michaela Feuereislová

„Bylo mi tak špatně, že jsem měla tendenci omdlévat,“ řekla Super.cz Simona a dále v exkluzivním rozhovoru dodala: „Infuze mi pomohly. Mám výbornou ošetřující lékařku, a tak už je mi mnohem lépe.“

Střevní chřipka, kterou Krainová chytila od svých dětí, narušila i natáčení Ordinace v růžové zahradě 2, kde sexy blondýna hraje advokátku Denisu Stárkovou. „Měla jsem o víkendu točit další pokračování, ale museli jsme to zrušit. Od soboty jsem byla totálně vyřazená z provozu, což mě mrzí hlavně vůči Nově. Bohužel jsem to celému týmu zavařila, ale opravdu to není moje vina. V tom nemůžu nic udělat,“ krčí rameny Simona.

Vzhledem k tomu, že Krainová v pátek odlétá s rodinou na tři týdny na Zanzibar a nebude možné, aby natočila své scény, bude nutné je v nekonečném seriálu přepracovat. „Situace je komplikovaná, aktuálně ji řešíme. Simoně Krainové přejeme především brzké uzdravení,“ uvedla PR koordinátorka Ordinace Kateřina Kotalová. ■