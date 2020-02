Začne se snad tanci věnovat naplno? Vítězka StarDance Kubařová na parketu tráví čas i po soutěži

Veronika a Dominik vyhráli loňský ročník StarDance. Michaela Feuereislová

Dvojice už za sebou má několik vystoupení a nyní Veronika přiznala, že se snaží dále zdokonalovat. „Byla jsem na kurzech u různých tanečníků. Využívám, co kde najdu podle mého času, který je absolutně nepravidelný, abych pronikla i do nějakých pevných základů,“ svěřila se v novém pořadu Na Pavláska herečka, která si udržuje své těžce nabyté svaly po půlroční dřině na parketu.

„Snažím se nedopustit, aby se vytratily, protože mě to tancování zásadně životně nakoplo a aktivovalo, takže bych o ně nerada přišla. Snažím se proto jednou za čas někam jít a zatancovat si. Mám chuť i posilovat a chodím více ven s naším psem, protože je to psychofyzicky strašně účinné,“ prozradila Veronika v talk show svého kolegy Lukáše Pavláska (41), který se soutěže také zúčastnil a skončil na bronzovém místě.

Půvabnou herečku prý pořad i naučil mnoho jiného než se vznášet na parketu jako pírko. „Je toho strašně moc. Možná jsem to ještě ani nikde neřekla, ale jsem na sebe pyšná, že jsem to psychicky zvládla, i když jsem se bála, co to se mnou udělá. Mám velkou radost, že všechno proběhlo bez problému a stihla jsem si to i užít,“ dodala Kubařová.