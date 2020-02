Ozzy asi koukal! Sharon Osbourne razantně změnila barvu vlasů z červené na bílou

Sharon Osbourne Profimedia.cz

Po vzoru Jane Fondy (82), která se nedávno nechala přebarvit na bílo, šla do změny i manželka Ozzyho Osbourna (71).

Změna přišla v době, kdy její manžel kvůli zdravotním problémům odvolal americkou část turné. Jeho listopadový koncert v Praze zatím stále platí.

Sharon vlasovou proměnu dokonce podstoupila u stejného kadeřníka, u kterého byla Fonda. Jack Martin tak i ze Sharon Osbourne (67) udělal úplně novou ženu.

Skoro celý život, až na krátké výjimky, nosila Osbourne tmavě červené vlasy, byly pro ni typické. Fotografii proměny přidal na Instagram Martin a uvedl k tomu pár podrobností.

„Sharon si posledních 18 let barvila jednou týdně vlasy na tmavě červenou a řekla mi, že tuhle změnu chtěla už dávno, jen pokaždé dopadla pohromou. Byla už unavená dennodenním barvením. Já jsem raději nic nesliboval, jen to, že se pokusím. Stálo mě to nakonec 8 hodin práce, než jsem u ní této platinové blond docílil. A tady je výsledek.“

Barvení u Jane Fondy trvalo 7 hodin, a to měla o dost světlejší základ než Sharon.