Ve Výměně manželek bylo dusno: Náhradní partneři se před kamerou vulgárně pohádali

Po příchodu tatínka domů se rozpoutá hádka. Video: TV Nova

Lukáš (28) žije s Michaelou (24) a dceru Natálií (16 měsíců). Přestože jsou spolu už 10 let, jejich vztah provází poslední dobou krize. Došlo k oboustranné nevěře, a tak mezi partnery panuje žárlivost. Lukáš chce mít za každou cenu pravdu.

Stejně jako na druhé straně Lucie (40), která žije s partnerem Martinem (51) tři roky. Vychovávají Lukáše a dvouletou Martu. Přihlásit se do televizní show bylo sice rozhodnutí celé rodiny, hlavní slovo má ale v této domácnosti maminka.

Když se pod jednou střechou setkají dva temperamentní manželé Lucie a Lukáš, začne být pořádné dusno. Během jedné hádky dokonce dojde na velmi vulgární slovní přestřelku.

„Po tobě ani nic nechci, protože ty seš takovej de*il, že po tobě člověk ani nic chtít nemůže,“ křičí náhradní maminka na Lukáše. Ten ji rozhodně také nešetří a jeho nadávky nabírají na obrátkách. Lucie posléze přičítá hádku tomu, že se Lukáš něčím posilnil.

„Je to id*ot pošahanej. Dneska přišel z práce, byl úplně v pohodě, dal si tři piva a je úplně v šoku,“ říká na kameru náhradní maminka, která je z celé situace zoufalá: „Nevím, co mám dělat. Určitě se od něj nenechám ponižovat, na to nejsem zvyklá. Je to opravdu psychopat a divím se té Míše, že s ním ještě vůbec je.“ ■