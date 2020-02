Kaley Cuoco se nebojí vyrazit ven bez make-upu. Profimedia.cz

Kaley Cuoco (34) se vryla televizním divákům do pamětí především díky roli Penny v seriálu Teorie velkého třesku. A v něm ji vídali vždy perfektně upravenou. Herečka ale nepatří ke hvězdám, které by se bály vystrčit nos na ulici, když nejsou nalíčené.

Bez make-upu si vyšla do ulic New Yorku, kde právě natáčí seriál The Flight Attendant. Seriál sama produkuje a objeví se i v hlavní roli. A zatímco ona se zdržuje kvůli práci v New Yorku, její manžel Karl Cook zůstává v Kalifornii.

Kaley minulý rok šokovala fanoušky informací, že s manželem žijí odděleně. Okamžitě se začalo spekulovat o rozchodu. „Lidé začali bláznit, nemohli tomu uvěřit,“ postěžovala si v listopadu v pořadu The View.

„Kvůli jeho práci žije jen několik hodin ode mě, ale stavíme si společně dům. Jenom nejsme pod jednou střechou. Ale mimochodem to funguje skvěle. Milujeme to, nevím, proč s tím lidé tolik nadělají,“ vysvětlila. Kaley a Karl byli ve vztahu dva roky, než se v roce 2018 vzali. ■