Patricie Pagáčová (31) to coby porotkyně SuperStar pořádně schytala od diváků , kteří na ní nenechali nit suchou. Herečka známá z Ulice a Modrého kódu dostávala sodu zejména za to, že si prý coby nezpěvačka dovolila kritizovat soutěžící, a navíc prý působila namyšleně a arogantně.

„Solaříková, která nezpívá, se tam jen pošklebuje a vysmívá soutěžícím?? Proč tam je proboha,“ divil se například jeden z diváků.

O víkendu odstartovala další řada SuperStar.

Patricie má ovšem jako seriálová hvězda také početnou základnu fanoušků, kteří se jí ve velkém zastávali na jejím instagramovém profilu.

„Jste krásná, milá inteligentní ženská a na negativní ohlasy nedejte, píšou to jen takoví, co sami v životě nic nedokázali, ale kritizovat by jim šlo nejlépe. Jsem ráda, že jste součástí tohoto pořadu,“ chválila Patricii jedna z fanynek.

Herečku musel potěšit i tento komentář: „To já už na milióntou řadu SuperStar koukat nechtěla, ale kvůli vám koukám. A dokonce i manžel. Jste skvělá ženská, jste tam moc fajn, a ke všemu vám to vždycky moc sluší. Za mě jste jedna z nej osobností v naší zemi. Na nic si nehrajete, jste svá, upřímná a hodná. Víc takových, díky,“ chválila svůj idol jedna dáma.

Pagáčová všem děkovala za podporu a snažila se s fanoušky i komunikovat. „Hlavně jim furt všem uniká, že já nikde netvrdila, že jsem zpěvačka a umím zpívat. Nova si mě tam nevybrala, abych hodnotila zpěv z odbornýho hlediska, každopádně děkuju za podporu,“ vzkázala fanouškům Pagáčová, kterou pochvalné reakce potěšily. Konečně si o sobě nemusela přečíst, že je zlá, závistivá a namyšlená. ■