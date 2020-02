Dominika Gottová promluvila o svém životě. Super.cz

Dominika Gottová nejdříve mluvila o své životní situaci, kterou se snaží již od prosince, kdy se vrátila z Finska domů, vyřešit. „Nevracím se k manželovi. Chci žít svůj vlastní život a věřím, že se mi podaří najít v Čechách to, co jsem ve Finsku nikdy nenašla. Manželovi nicméně přeji pracovní úspěchy a budu mu v novém životě také fandit. Zároveň chci říct, že se každý může dostat v životě do nepříjemných situací. S pomocí mého tatínka jsem je řešila a nyní řeším s pomocí mých přátel,“ svěřila Dominika, která by ráda evidentně spolupracovala také s Ivanou Gottovou (44).

„Jsem připravená spolu s dalšími členy rodiny nést krásný odkaz, který zde můj otec zanechal. Jsem připravená se také zúčastnit vzpomínkových akcí na mého tatínka, stejně tak se ráda zapojím do projektů spojených s jeho jménem, budou-li jejich pořadatelé chtít,“ řekla novinářům Dominika a uvedla, že se samozřejmě chystá na vzpomínkový koncert, který vdova po Karlu Gottovi naplánovala na prosinec letošního roku.

„Uvědomuji si, že nesu otcovu tvář a jeho geny, uvědomuji si, jak je na mě ze strany veřejnosti nahlíženo. Děkuji ještě jednou všem přátelům, kolegům a zaměstnavatelům za podporu a prosím média na ohleduplnost k mé osobě i v souvislosti se smutkem, který stále po odchodu mého tatínka držím,“ dodala Dominika, která podle Blesku aktivně řeší celou svou životní situaci se svou právničkou Klárou Slámovou. Ta je známá především zastupováním a bojem o svobodu Jiřího Kajínka. ■