Zdenka Sulanová by se dožila sta let. Foto: ČTK

Půvabná, dívčí, milá, něžná a hezká jako obrázek – právě taková byla představitelka osiřelé dívenky, která ve filmu Lízin let do nebe (1937) udělá díky pěveckému talentu a milé povaze díru do světa. Zdenka Sulanová byla v této roli mimořádně přesvědčivá a svým zpěvem a kouzelně dětským zjevem dojímala diváky až k slzám.