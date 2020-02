Manžel Dominiky Gottové se nechce vzdát! Tohle vzkázal dceři Karla Gotta

Timo Tolkki Michaela Feuereislová

"To, že do Česka přiletěl stále ještě můj manžel, jsem neměla možnost nějak ovlivnit. Zdůrazňuji, že z mé strany stále trvám na rozvodu s ním a již celou situaci řeším s finskou ambasádou tady v Praze. Neplánuji s manželem bydlet, ani s ním žít," řekla na setkání s novináři Dominika.

To se ale nelíbilo Timovi Tolkkimu, který na setkání do pražského parku také dorazil, a na sociální síti prohlásil, že po Dominice bude chtít polovinu příjmů, které dostala od svého otce Karla Gotta.

"Nevzdám se tak jednoduše. Podle finského práva vlastním padesát procent všeho, co vlastní nebo co dostala od Karla Gotta. Také je odpovědná za padesát procent mých dluhů ve Finsku. Kontaktoval jsem zde právníka, abych dostal, co mi právem náleží," napsal na Facebook Timo Tolkki.

Finský muzikant dle svých slov během dvou dnů odletí do Kostariky a Mexika. ■