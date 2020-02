Jana Kirschner promluvila o peklu a sebenenávisti: Pohnula s ní zpráva o sebevraždě moderátorky (✝40)

Jana Kirschner Foto: TV Nova

„Je to mimořádně smutná zpráva, ne proto, že bych byla fanouškem Love Island, ale proto, že to není první případ v UK, kdy se mladý člověk vystavený takovému mediálnímu tlaku rozhodl odejít. Caroline byla určitě svá, ale ne každému sympatická, ale tak už to jednoduše chodí. Někdo vám voní a někdo ne,“ uvedla zpěvačka a s tím, že britská hvězda čelila tlaku nejen ze strany médií, ale z části jejích fanoušků se stali hateři.

Následně se svěřila, že si sama prošla těžkým obdobím. A to v loňském roce. Kirschner se na obrazovkách objevovala v show The Voice Česko Slovensko a řadě televizních diváků byla trnem v oku. Po každém díle se tak všude objevovaly nenávistné komentáře na její osobu. „Minulý rok jsem si prošla i já svým peklem a měla jsem co dělat, abych to ustála. Byla jsem nesmírně vděčná za to, že se mám kam schovat a utéct před vším,“ svěřila se nyní Kirschner

„Pocity sebenenávisti a totální ztráty identity mě opravdu překvapily, přece jen takový intenzivní hate jsem nečekala. Nepíšu to tu kvůli sobě, díky mým blízkým a vaší podpoře a hudbě, kterou žiji, jsem to zvládla,“ napsala zpěvačka s tím, že si má každý dávat pozor, co a komu píše. ■