Lejla Abbasová k sobě našla skvělého parťáka: Nespojuje nás jen to, že jsme oba černí, vtipkovala

Lejla Abbasová o sobě opět dává vědět. Super.cz

„Měli jsme pocit, že by bylo fajn se potkávat při bohulibějších příležitostech. A tak to celé vzniklo,“ nechal se slyšet Černý. Jednomu ze členů kapely Čechomor dala za pravdu Lejla, která bude koncert moderovat.

„Celé to organizujeme ani ne dva měsíce, ale teprve teď to dávám reálně dohromady: František se tomu věnuje intenzivně už dlouho a podařilo se mu dát dohromady úžasnou plejádu umělců. Věřím, že všichni, kteří se zúčastní toho koncertu, tak budou nadšení, protože ta energie, kterou teď cítíme, se okotí.

Dva hlavní organizátoři koncertu se neznají dlouho, ale oba pociťují, že mají hodně společného. A nejde jen o fyzické znaky. „Jsme oba černí. Navíc já jsem velká a on malý, a tak se hezky doplňujeme,“ smála se Lejla. „Je to charismatická osobnost, která dělá věci, které se mi líbí. To je pro mě dost důležité,“ dodal Franta na jedné ze zkoušek v legendárním pražském klubu na Smíchově.

Výtěžek z koncertu poputuje masajské komunitě žijící na hranici afrických států Keni a Tanzanie. „Chtěli jsme pomoci místním dětem uplatnit se po škole. Rozhodli jsme se zřídit truhlářské učiliště,“ popsala konkrétní poslání Koncertu pro Keňu Lejla Abbasová. ■