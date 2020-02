Se čtyřmi dětmi odcestovala Lejla Abbasová do Afriky. Proč ale došlo na nucenou zastávku v Turecku?

Lejla Abbasová má za sebou cestu do Afriky se svými čtyřmi dětmi. Super.cz

I přes své vytížení v roli maminky se snaží moderátorka nezanedbávat své charitativní aktivity směrované potřebným lidem v Africe. „Můj nadační fond je mé první dítě. Odrozením dalších biologických dětí jsem nemohla to první zavrhnout. Vnitřně a morálně mám zodpovědnost za lidi, kteří se na mě navázali a jsou na mně svým způsobem závislí, a jen kvůli tomu, že jsem se rozhodla rozmnožovat, je nemohu opomenout,“ smála se Lejla během příprav Koncertu pro Keňu, který proběhne 20. února v klubu Futurum na pražském Smíchově.

Početné potomstvo Lejlu neomezuje ani v cestách do Afriky, tam ji doprovázejí i její děti. „Nejstarší syn David se tam hrozně těší, protože pro něj má charita konkrétní obrysy,“ říká Lejla, která v létě odcestovala na černý kontinent dokonce se všemi svými ratolestmi.

„Děti nebyly u Masajů, ale v Keni. I tak bylo naše cestování docela dramatické. V té době jsem ještě kojila. Museli jsme zůstat na mezizastávce v Turecku u partnerovy rodiny a to z toho důvodu, že letecké společnosti dovolují letět jen s jedním dítětem pod dva roky na jednoho dospělého. V Turecku jsme museli čekat, než Iman dospěje do věku dvou let. Nakonec to ale dopadlo,“ vzpomíná moderátorka.

Na svou početnou rodinu Abbasová rozhodně nežehrá a je naopak vděčná osudu. „Je to strašně náročné. Ti tři nejmladší vypadají jako trojčata, a když se na nás ta smečka pověsí, tak jsme šťastní, že je máme,“ říká Lejla Abbasová. ■