Brian Austin Green je oporou Shannen Doherty. Profimedia.cz

Ten na ni prý dohlížel po celou dobu natáčení obnovy kultovního seriálu. Pro Us Weekly nyní herec promluvil o své kamarádce, které je oporou. „Nechci to moc rozebírat, ale je to těžká situace. Víte, rakovina není pr*el pro nikoho. Miluji Shannen, vždycky jsme měli hezký vztah. Je silná. Dostane se z toho a překoná to,“ věří.

„Nepřízeň osudu nás posiluje, pokud to dovolíme. Posílí i ji. Je to zku*veně hodná osoba. Opravdu, a zaslouží si jen to nejlepší," nešetřil laskavými slovy.

Doherty rovněž opěvovala přístup svého kamaráda v pořadu Good Morning America, kde diagnózu oznámila. „Před natáčením mi vždycky volal a ujišťoval mě, že cokoliv se stane, kryje mi záda.“ V těchto pro herečku těžkých časech není dobrých přátel a podpory dost. ■