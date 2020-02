Ronan Keating s manželkou budou mít holčičku. Profimedia.cz

Ronan Keating (42) čeká s manželkou Storm (38) holčičku. Irský zpěvák to prozradil v rozhovoru pro časopis OK! Že čekají přírůstek, oznámili před dvěma měsíci a jedná se o jejich druhého společného potomka.

„Ano, čekáme holčičku. Je to vzrušující. Jsme moc šťastní, mám radost kvůli Storm,“ nechal se slyšet bývalý člen kapely Boyzone. Jeho paní si holčičku velmi přála. Před dvěma lety přivítali na svět syna Coopera.

„Vždycky jsem chtěla alespoň jedno dítě od každého pohlaví, takže se cítím velmi požehnaná. Teď je to dohromady pět dětí. To by stačilo, budeme Roa muset zastřihnout,“ zavtipkovala během rozhovoru.

Keating má ještě syna Jacka (20) a dcery Missy (18) a Ali (14) z manželství s Yvonne Connolly. A jak se zpěvák těší na další přírůstek do rodiny? „Říkají, že s dívkami je to někdy těžké. A protože je Cooper takové zlatíčko, bojíme se, že nás tolik štěstí už podruhé nepotká,“ nechal se slyšet zpěvák. ■