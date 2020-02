Michaela Kuklová s přítelem Foto: Instagram M. Kuklové

V úvodu napsala, že celý svůj život dává na šestý smysl, který jí dokázal předpovědět různé situace a pomohl jí rozhodnout se. S láskou je to prý podobné a její vnitřní hlas naznačil, že má po svém boku toho správného muže. „S tím pravým partnerem nám může život do cesty připravit těžké zkoušky, klást nejrůznější překážky, ale my přes ně (spíš jimi) procházíme jako Terminátor zdí, protože k sobě prostě patříme,“ vyznala se z citů herečka.

A kromě toho, že se princezna Jasněnka vedle svého ševce cítí šťastně, mají toho i spoustu společného. Josef, který se v současné době živí jako obchodní ředitel, si v minulosti také vyzkoušel herecké řemeslo a zahrál si třeba ve videoklipu nebo filmu Lovci a oběti. Kromě toho vychovává syna Pepíka, který je v podobném věku jako Míšin jedenáctiletý syn Roman. ■