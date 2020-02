Popírá všechny přírodní zákony: Odpočatá Jennifer Lopez (50) předvedla tělo v bikinách. To nepochopíte!

Jennifer Lopez je neskutečná. Profimedia.cz

Kéž bychom takhle po víkendu plném relaxu vypadali všichni, že? Skoro to vypadá, že Jennifer našla elixír mládí nebo se proměnila v upírku. To by vysvětlovalo její mladistvý vzhled a dokonalou formu. Zpěvačka je zářným příkladem toho, že pokud celý život dodržujete zdravou životosprávu a pracujete na sobě, skutečně se vám to vyplatí.

Lopez má za sebou žhavou show se zpěvačkou Shakirou na nedávném Super Bowlu. Celý minulý rok byl pro ni jedním velkým úspěchem. Nyní ji čeká uvedení nové romantické komedie Marry Me a pak si snad dopřeje nějakou delší pauzu. I když jí k dobití baterek nyní postačil víkend, docela by si ji zasloužila. ■