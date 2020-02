Pavlína Jágrová Foto: Instagram P. Jágrové

„Další den v ráji,“ neskrývala nadšení kráska, na kterou je slavný strýček určitě velmi pyšný. Pavlína prý Jágrovi dokonce dohazuje své kamarádky. Ale spíše z legrace.

"Ukazovala jsem mu pár kamarádek, ale je to na něm. Na rande s nimi nešel, byla to spíš legrace," nechala se nedávno slyšet nositelka slavného příjmení, které jí prý pomáhá. Ale všechno má svá negativa.

Pavlína Jágrová se strejdou hezký vztah.

Super.cz

"V něčem to slavné jméno pomohlo, ovšem mého strejdu sledují lidi, které zajímá hokej. A i když mě třeba začali sledovat kvůli němu, tak nerozuměli tomu, co dělám já, a dostávala jsem od nich spíš velkou kritiku, že to, co dělám, je k ničemu," povzdechla si kráska, jež je na Instagramu velmi populární. ■