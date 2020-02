Čerstvě zasnoubená Sandra Nováková: Pár dní po žádosti o ruku už plánuje veselku. Kde ji chce mít?

Sandra Nováková Michaela Feuereislová

Před několika dny se herečka Sandra Nováková (37) pochlubila zásnubním prstýnkem. S partnerem Vojtěchem Moravcem začátkem února oslavila 7 let vztahu a krátce nato se pár také zasnoubil. Se svatbou do roka a do dne známá herečka, kterou diváci vídají pravidelně v seriálu Modrý kód, ale zřejmě čekat nebude.