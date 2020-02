Holá hlava, slizký pracky: Tomáš Klus šel v písni k filmu V síti na dřeň. Sám si zahrál v šokujícím klipu

Je doma máma? - Tomáš Klus ve videoklipu k filmu V síti Video: Hypermarket film

„Když mi Vít nabídl, zda bych k V síti nenapsal píseň, přijal jsem vhozenou rukavici především proto, že ji hodil on. Jeho práce si nesmírně vážím, neboť jde do hloubky a nejen, že nastavuje zrcadlo, otevírá diskuzi, ale především s tématem pracuje kontinuálně a snaží se nabízet východiska, šířit osvětu, aktivizovat. To je velmi důležité,“ říká Klus.

Píseň napsal během dvou dnů po zhlédnutí dokumentu.

„Následný postup, kdy nás pozval na projekci, která mě se ženou úplně rozsekala, pak na oběd, kde nám ukázal jeden z profilů, zprávy a žádosti ‚Pavouků‘, mě vyprovokoval k tomu, že jsem rovnou z oběda, se zvednutým žaludkem, vyrazil do studia a pod vlivem napsal píseň Je doma máma?” uvedl zpěvák.

Cílem bylo udělat takovou píseň, která podnítí diskuzi. „Když jsem ji pustil doma, chvíli to smrdělo rozvodem, neboť jsem šel po Vítově vzoru na dřeň a zvolil nepříjemný pohled z první osoby, protože myslím, že je na šokující téma nutné upozornit šokantně,“ uvedl Klus.

Záměrem videoklipu i samotné písně není téma zlehčovat, ale naopak ještě více upozornit na problém zneužívání dětí na internetu, a především k diskuzi přitáhnout i mladší diváky, kterých se to týká především, dodávají tvůrci radikálního experimentu V síti. ■