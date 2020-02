Ilustrační foto Profimedia.cz

U twerku platí, že čím větši zadeček máte, tím víc s ním můžete třást. Tanečnice na videu tak měla k tomuto druhu tance perfektní předpoklady, jenže se do toho opřela trochu moc. Při natřásání se předklonila a chvíli to vypadalo, jako by chtěla udělat stojku. Nakonec z toho byl celkem zdatný kotrmelec, až na to, že při něm málem zbořila opodál stojící stan. Aby sama nespadla z provizorního pódia, museli jí přispěchat na pomoc. Příště si nejspíš dá větší pozor, jestli má na podobnou akrobacii kolem sebe dost místa.