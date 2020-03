Má dokonalou postavu i tvář! Přesto se tahle blonďatá kočka loučí s modelingem

Michaela Hávová se rozhodla skončit s modelingem. Super.cz

"Už bych do žádné soutěže krásy nešla. Krásné období v soutěži jsem si prožila. Teď je prostor pro další holky," řekla Super.cz na castingu soutěže Česká Missis, kde se hledá nejkrásnější maminka. "Třeba jednou půjdu do Missis s mojí holčičkou. Jednou," usmívá se.

Vybrat nejkrásnější maminku je velmi náročné. Především vyřazování. "Říct osmnáctiletý holce na Miss 'jdi pryč' je ještě relativně v pohodě. Ale říct to mamince s dítětem je mnohem náročnější," vysvětluje.

Postavu má Míša stále výstavní, přestože už proto nic moc nedělá. "Snažím se stále udržovat. Ale velké diety a cvičení už to nejsou. Cítím se dobře a to je to hlavní. Minulý rok jsem byla hodně v režimu. Držela jsem krabičkovou dietu, chodila do fitka. Ale teď jsme už rodina s Missis. Je to jiný," dodala Hávová. ■