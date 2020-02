Takhle to vypadá, když není v dokonalé formě! Myslivcová přiznala, že její figura před focením sexy snímků nebyla dokonalá

Dominika Myslivcová Super.cz

"Makám celý život. Jsem typ ženy, která když necvičí, je to hned hodně vidět. Postavu nemám zadarmo. Musím dodržovat jídelníček, cvičit. Dřela jsem, ale protože focení se stále oddalovalo, měnil se termín, neměla jsem tolik čas se vytrénovat, jak jsem chtěla. Ve finále to vypadá myslím dobře. Fotograf i já jsme to zvládli," řekla Super.cz Myslivcová. "Dokonalé to nebylo, byla jsem co se týče formy někde na přelomu," dodala Dominika.

V pánském časopise jako jedna z mála neukázala vnady. "Kladla jsem si podmínky. Pokud by bylo vidět až moc, nešla bych do toho. Prsa bych neukázala. Nechci se takhle odhalovat. I když mě přemlouvali, řekla jsem, že ne. Bylo mi vyhověno. Mé slovo bylo poslední, focení bylo ve finále fajn," vysvětlila na castingu soutěže Česká Missis, kde zasedla v porotě.

"Jsem žena kontrastů. Křtila jsem vydání Playboye a dnes volím nejkrásnější maminku. Volím podle osobního kouzla. Každé dítě je krásné, nedá se říct, které je hezčí. Důležité také je, jaký tvoří tým, jak jim to jde," dodala. ■