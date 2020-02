7 věcí o mateřství, které na sebe práskla vévodkyně Kate: Náročné těhotenství, výčitky svědomí a další

Kate se rozpovídala o tom, jaké to je být maminkou. Profimedia.cz

Na otázku, jestli si někdy Kate něco vyčítá, okamžitě odpověděla, že samozřejmě: „A kdo tvrdí opak, tak lže. Cítím velkou zodpovědnost a dnes bych udělala spoustu věcí jinak. I během mých těhotenství. Hodně jsem se toho naučila a napotřetí jsem byla o dost zkušenější,“ uvedla.

O Kate a Williamovi (37) je známo, že se snaží, aby jejich děti měly v rámci možností normální dětství a užily si i obyčejné okamžiky. „Pamatuji si, že jako malá jsem také nejvíc ocenila, když jsme šli třeba na procházku.“ Takových momentů se svými ratolestmi si cení nejvíce. A dětem se snaží hlavně naslouchat.

Kate by si nejvíc přála, aby si z dětství pamatovaly právě společné rodinné momenty, jak například sedí u táboráku nebo řádí na pláži. „Určitě nechcete, aby si odnesly vzpomínky na stresové prostředí. Když se snažíte zvládnout všechno, neuspějete v ničem,“ míní.

Jak už se nejednou nechali slyšet, královský pár dbá na to, aby jejich děti trávily co nejvíc času venku. A vytvořili jim k tomu opravdu pohádkové prostředí, kde mohou trávit celé dny a jsou v bezpečí. „Nejšťastnější jsem, když jsme celá rodina na venkově a všichni špinaví až za ušima,“ přiznala Kate.

Kate s Williamem nikdy neohlásili pohlaví svých dětí dopředu, ale u jejich prvorozeného, třetího následníka britského trůnu prince George, to ani sami nevěděli. „Nevěděla jsem to, nechali jsme se překvapit.“

A že to během těhotenství neměla jednoduché. „Trpěla jsem opravdu hroznými nevolnostmi. Nepatřím zrovna k těm, co si těhotenství užívají,“ přiznala Kate, o níž je známo, že během všech těhotenství trpěla nadměrnou nevolností. „Bylo to těžké nejen pro mě, ale také pro mé blízké. William nevěděl, jak by mohl pomoci, takže bylo těžké mě takhle vidět,“ prozradila něco málo ze svého soukromí.

A prozradila také, že sama měla velmi šťastné dětství. „Pocházím se silné rodiny, rodiče se o nás opravdu oddaně starali. Dnes si cením, kolik času nám obětovali.“ A skvělý vztah měla i se svou babičkou. „Měla jsem tu nejlepší babičku, trávila s námi hodně času, hrála si s námi a učila nás malovat, zahradničit a různá řemesla.“ A právě díky babiččině vlivu se nyní vévodkyně snaží vše aplikovat i na vlastní děti. ■