Dara se zbavuje vily na exotickém Bali: Ročně za ni utratila tři čtvrtě miliónu korun!

Dara Rolins Foto: instagram D.Rolins

Zpěvačka Dara Rolins (47) se loučí se svým druhým domovem. Dara se rozhodla vzdát se nemovitosti na milovaném Bali, kde trávila pravidelně každý začátek roku. Důvody jsou hlavně ekonomické. Kvůli pracovnímu vytížení nemá šanci na Bali trávit tolik času, kolik by si přála, a platit si nákladný dům je tak zbytečnost.

Útulně zařízená nemovitost jen kousek od pláže, k níž patřil i soukromý bazén. Dara za ni podle odhadů ročně zaplatila přibližně třicet tisíc eur, tedy 750 tisíc korun. V pronájmu ji měla tři roky.

"Domek jsem už pustila. Měla jsem ho tři roky, ale poté, co tam všichni moji známí a kamarádi byli mnohem častěji než já, jsem si uvědomila, že to pro mě úplně zase takovou cenu nemá. Protože mně čas nedovolí, abych tam jezdila tak často, jak jsem to měla původně v plánu,“ řekla zpěvačka slovenskému magazínu Nový Čas.

Na Bali rozhodně bude létat dál. Ale nyní už ne do svého. "Nyní je to tak, že už dnes vím, že příští rok v lednu tam zase vyrazím. Ale to si už klidně pronajmu nějaký jiný domek, nebo budu u kamarádů, těch tam už dnes mám hodně," dodala Dara. ■