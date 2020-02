Klára Vavrušková Super.cz

"Zhubla jsem. Hodně chodím do posilovny, snažím se dobře jíst. Už je to zase tak, jak má," řekla Super.cz Vavrušková. "Hodně jsem přibrala na Filipínách. Měla jsem tam hodně monotónní stravu. Fast foody, rýže, smažené jídlo udělaly své," vysvětluje.

Přeměření po soutěži v její agentuře Pure models nedopadlo nejlépe. "Bylo tam o pár cenťáků víc, můj agent Roman Holárek nebyl moc nadšený. Teď už zase je. Míry jsou zpět," směje se.

"Kila se mi pohybují plus minus tři, ale v těch to není. Je to ale znát na postavě celkově," upřesnila na castingu soutěže Česká Missis, kde vybírala nejkrásnější maminku. "Dívám se hlavně na to, jak jsou maminky sympatické. Jak jim to s jejich dětmi jde dohromady," dodala. ■