Elis Ochmanová se bude vdávat. Michaela Feuereislová

"Mám odstáté uši. Nikdy jsem to extra moc neřešila, ale protože bych ráda měla vlasy sepnuté na svatbě dozadu, rozhodla jsem se, že si nechám uši přišít," řekla Super.cz Ochmanová. "Ať se na ty fotky jednou můžou dívat i naše děti," dodala se smíchem zpěvačka.

Nyní zvažuje, kde zákrok podstoupí. "Pečlivě vybírám kliniku. Přeci jenom je to plastická operace, i když je to zákrok výrazně jednodušší než třeba plastika prsou, pořád je to operace. Tak chci být v rukou těch nejpovolanějších," vysvětluje.

"Kdyby měl někdo nějaké doporučení, ráda si poslechnu názor. Můžete mi napsat na sociální síť," uzavřela zpěvačka, která patří mezi největší muzikálové hvězdy u nás. V muzikálu Čarodějka, kde hraje zelenou čarodějku Elphabu, nemá konkurenci. Tato role platí za jednu z nejnáročnějších na světě. ■