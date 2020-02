Divoká líbačka se slavným rapperem: Takhle vášnivě to na Valentýna rozjela Anna Kadeřávková s přítelem

Anna Kadeřávková s partnerem Strapem Foto: archiv A. Kadeřávkové

"Chtěla jsem dát hastag fuckinglucky. Ale pak jsem si uvědomila, že láska není jen o štěstí. Je o nekonečný trpělivosti, respektu, pozornosti, kompromisech a ústupcích. Je o věrnosti a o tom, být vždycky fér a chápat i nepochopitelný. Není to vždycky snadný, ale vždycky to stojí za to," odůvodnila herečka video ve svých Instastories.

Jeden polibek střídá druhý, doprovázený něžným hlazením tváře rappera. Je jasné, že Kadeřávková je do svého přítele pořádně zamilovaná. "Je to všechno o životě a smrti," okomentovala vlastní příspěvek nakonec Anna. ■