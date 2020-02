Sofia Richie Profimedia.cz

Sofia Richie (21) rozhodně ví, jak svému partnerovi a fanouškům připomenout, proč jsou z ní celí pryč. Modelka se v rámci spolupráce se značkou džín nechala zvěčnit nahoře bez. Fotografie pouze v kalhotách, jak si rukama zakrývá poprsí, sdílela na svém instagramovém účtu. Není to ostatně poprvé, co se takhle fotila.

V září 2017 Sofia a Scott Disick (36) uveřejnili svůj vztah a od té doby jsou nerozluční. S bývalým partnerem a otcem dětí Kourtney Kardashian ale nejsou všechny dny jen zalité sluncem. Podle časopisu People se pár konstantně hádá a jejich vztah je jako na houpačce.

„Scott a Sofia jsou jedním z párů, které se neustále rozcházejí a zase dávají dohromady. Je to velmi dramatické, a pak je zase všechno v pohodě,“ sdělil zdroj časopisu.

Sofia dokonce dobře vychází i se Scottovou bývalou a jejich dětmi. Trávili společně i rodinné dovolené. Disick byl s Kardashian ve vztahu deset let a mají tři děti. Během vztahu svou partnerku konstantně podváděl, až jí došla trpělivost, jak v průběhu let zachytila i známá rodinná reality show Keeping Up With The Kardashians. Scott střídal partnerky a hýřil i po rozchodu s Kourtney, než se usadil se Sofiou a začal sekat dobrotu. ■